聯眾(06899-HK)擬重組現有國內線上遊戲業務

聯眾(06899-HK)公佈，鑒於公司部份中國國內棋牌遊戲業務面臨極具挑戰性的運營環境，並經董事會進行戰略評估，公司擬重組由北京聯眾現時持有的中國國內線上遊戲業務。根據重組，北京聯眾將保留「聯眾大廳」、「撲克世界」以及相關棋牌遊戲業務，而餘下業務，包括但不限於若幹附屬公司及全部知識產權，將轉讓予新境內持股公司，其為北京聯眾的全資附屬公司。外商獨資企業進而將與新境內持股公司及北京聯眾訂立新合約安排據此，公司將建立並保留對新境內持股公司所持業務及資產的控制權並享有其財務利益，及終止與北京聯眾及北京聯眾股東的現有合約安排，此舉將實際上導致出售北京聯眾及剝離業務。

為實現上述重組，於2018年8月15日，公司與北京聯眾、外商獨資企業、新境內持股公司以及北京聯眾股東訂立重組協議，代價總額約人民幣8500萬元，將由北京聯眾股東向外商獨資企業支付。

於2018年8月15日，北京聯眾與北京邁普太奇訂立獨家運營協議，據此，於獨家運營協議日期至交割日期期間，北京聯眾將其有關營運剝離業務的所有權利獨家授權給北京邁普太奇。在此期間，北京邁普太奇承擔剝離業務的所有運營成本，並有權獲得剝離業務所產生可分配收入的一半。

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