保利置業(00119-HK)33億奪油塘住宅地

地政總署表示，保利置業(00119-HK)以33億元中標油塘高超道住宅地，樓面呎價約9256元，為市場下限。

地皮位於油塘高超道高怡邨高悅樓對面，鄰近港鐵(00066-HK)今年5月批出的油塘通風樓物業發展項目。賣地章程顯示，該地皮的地盤面積約3.9612萬方呎，預計可建樓面面積上限約35.6504萬方呎。

美聯測量師行董事林子彬表示，是次地皮以樓面呎價9257元批出，屬市場預期下限，相信與近期外圍經濟氣氛有關，發展商出價相對審慎，加上項目發展上具一定限制及山坡保養及勘探等增加發展成本及時間，故地價屬合理水平。值得留意，繼去年8月份由雅居樂獨資投得長沙地皮後，約一年再有地皮由內房獨資投得，反映內房發展商仍看好後市及繼續尋找合適項目。

地皮於上周五截標，合共收到10份標書，入標的財團包括長實(01113-HK)、新世界(00017-HK)、恒地(00012-HK)、會德豐地產、建灝地產、信置(00083-HK)、新地(00016-HK)、嘉華國際(00173-HK)、寶庭重建發展及保利置業。

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