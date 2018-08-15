〈新纖法說〉PET量價有撐 新產能利用率升溫 Q3淡季不淡

新纖 (1409-TW) 今日召開法說會，總經理羅時銓表示，雖然瓶用聚酯粒進入傳統淡季，但今年看來較不明顯，加上新產能利用率持續提升，他表示，目前 8 月營運狀況看起來還可以，加上 7 月表現也不錯，對第三季營運不看淡。

新纖目前共分三大事業，以營收占比來看，塑膠佔比最高，來到 57%，其中又以聚酯粒 (PET) 佔整體營收 4 成、化纖 26% 、光電 17%

羅時銓指出，第三季傳統瓶用聚酯粒不淡，主要是受惠冬季新品應用增加，加上下游客戶趁淡季報價相對較低時建構庫存，量價均獲支撐。

且新纖 PET 年產 6 萬噸新產能第二季投產後，目前產能利用率來到 7 成左右，到年底上看 9 成，羅時銓指出，若產能全開將可貢獻營收達 20 億元。

不過工業用聚粒則受中國大陸環保問題，導致出貨與需求量下滑，加上汽車、電子業因美中貿易戰衝擊，也干擾需求動能。

至於太陽光電方面，羅時銓指出，第二季營運狀況有比較好，主要是產品通過認證，加上組合改變，從大尺寸往小尺寸如手機、車載面板發展，接下來將努力提升生產效率及良率。

新纖第二季稅後純益近 10 億元，季增近 1 倍、年增 83.4%，每股純益 0.56 元；累計上半年稅後純益 15.02 億元，年增 72.4%。