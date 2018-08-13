去年機械業總產值1.1兆 成為新兆元產業

台灣機械產業總產值去年達 1.1 兆元，成為新兆元產業，機械公會發表智慧機械產業白皮書，提出「2025 年機械產值 2 兆元」願景，並向政府提出包含全球戰略、智慧機械、智慧製造、人才培育、跨領域合作及政策資源等 6 大面向建言，經濟部今 (13) 日回應指出，政府相當重視，已逐步提出解決對策並加以落實。

經濟部說，機械產業發展以來，已擁有全球機械產業努力追求的完整供應鏈體系及產業群聚效益，但近年來因個性化及客製化的生產需求逐漸攀升，全球製造業發展從集中式大量生產，轉為少量多樣的生產模式，台灣廠商面臨許多挑戰。

經濟部說，為協助產業轉型，行政院已 2016 年 7 月 21 日院會通過智慧機械產業推動方案，以連結在地、連結未來、連結國際 3 大推動策略，達成智機產業化、產業智機化目標，統籌辦理跨部會協調及產學研資源整合工作，同時透過問題導向的學習模式培訓專業人才；加強與歐美日技術合作，配合新南向政策拓展國際市場，提升產業競爭力。

經濟部說，智慧機械產業白皮書所提各項建言，涵蓋海外推廣、技術自主、中小企業轉型升級、落實人才培育、跨領域合作及政策與資源的有效推動與應用，相關單位已著手納入對應的計畫執行，例如在海外推廣部分，智慧機械海外推廣計畫透過在歐美日等成熟市場及俄、墨、泰、越、印尼、印度等新興市場專業展辦理整合行銷活動、對接媒合潛在客戶，向國際展現台灣智慧機械整體解決方案及差異化競爭實力，協助智慧機械相關廠商爭取海外商機。

在技術自主及中小企業轉型升級部分，透過執行智慧製造試營運場域計畫整合國內軟硬體廠商，包括工具機與產線製造相關應用服務模組進行智慧製造，提供國內業者製造優化與創新加值服務，打造整廠整線示範場域。

智慧機械產業領航計畫則由市場需求帶動產業價值鏈發展，促成各產業的標竿廠商與國內的解決方案業者合作，加速智慧製造導入產業應用，建構智慧產線；同時為提升中小企業數位化能力，今年推動智慧機上盒 SMB 輔導計畫，加速中小企業導入設備聯網、生產管理可視化與智慧化應用，進而提升國際競爭力。

為落實人才培育，已推動智慧製造產業創新提升人才培育計畫，以感測器、物聯網、虛實整合、大數據等核心技術扎根課程，藉由聯盟組成強化產學研合作，開發智慧製造產業創新提升人才培育之平台及環境，導引我國大學校院逐步建立起具有產業實務與智慧機械之相關學研能量。

