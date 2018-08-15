台新、中信都喊分行家數不夠 台新目標與前三大金控拚消金版圖

相較於多年前市場多認為金融數位化會使銀行分行出現裁撤潮，台新金 (2887-TW) 旗下台新銀行與中信金 (2891-TW) 旗下中國信託卻反而喊出「分行家數不夠」，其中，台新銀行總經理尚瑞強今 (15) 日更提出「3 年分行轉型策略」，目標希望分行總家數從全台現有的 101 家，擴增到 120 家，才足以與三大民營金控力拚消費金融版圖。

據金管會統計，截至今年 6 月底，全體國銀分行家數為 3403 家，較去年底的 3417 家、減少 14 家分行，加上花旗銀行下半年還要再裁撤 5 家，等於今年至少就減少 19 家分行，雖然創下 2011 年以來的 7 年新低家數，然而若是以台灣平原面積 1 萬 3000 平方公里換算，平均每 3.8 平方公里就有一家銀行分行；據麥肯錫於去年底發布報告，台灣分行密度還超越了香港、新加坡及韓國。

而台新銀行目前在全台擁有 101 家分行據點，該行總經理尚瑞強今天表示，台新已訂出「3 年分行轉型策略」，除了兼顧全台北中南分行的完整布局外，台新認為現有 101 家的分行數還是不夠，無論是從客戶或財富管理的布建、金融聚落的分布調查，對台新最理想規模應該是 120 家。

尚瑞強表示，台新每年會利用中小企業獎勵，去向金管會申請增設分行，而增設與兼顧轉型的原則有三，一是、依照金管會規範申請，每年用 1-2 家的速度，長到 120 家。二是、台新自己的分行如果布建太鄰近，就要進行整併遷移。三是、關注各地特色，例如設在高雄科技園區中的分行，因為園區中年輕人多，愛跟機器打交道，就會強調自動化設備特色，未來這類科技型分行也會評估擴增。

尚瑞強進一步透露，分行據點其實不難找，難找的是合適且可承租為分行的大樓。所以也考慮增加「母子分行」架構，唯有在擴增到 120 家的規模後，台新才才足以與三大民營金控力拚消費金融版圖。

台新除了力拚實體分行，面對數位帳戶競爭激烈，台新銀行的 Richart 目前總開戶數已破 55 萬戶、歸戶客戶數 35 萬戶，市占率高達 6 成，穩居市場第一大數位帳戶。尚瑞強說，台新銀行是第一家提供數位帳戶可線上開外幣戶的銀行，推出後大受歡迎，有將近 20 萬戶 Richart 客戶都再加開了外幣戶，可見數位客層的外幣理財需求極高。

此外，不只台新銀行認為分行家數還不夠，中信銀個金執行長李玉秋日前出席公開活動時也表示，實體分行的通路價值還是很高，可讓銀行的服務更到位，預計今年下半年還要在新開 2 間分行，明年也有增加分行的計畫。