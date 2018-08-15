歐股盤中─土耳其危機疑慮未除 泛歐 Stoxx 600下跌0.18%

土耳其里拉反彈，金融危機擴散疑慮略有緩解，但未完全消除；今 (15) 日歐股早盤，主要指數走跌，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.18%。

台北時間週三晚間 6 點 11 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.18%，德國 DAX 指數下跌 0.03%，法國 CAC 40 指數下跌 0.19%，英國 FTSE 指數下跌 0.41%。

週三早盤，旅遊休閒類股表現亮眼；據傳加拿大航空公司總經理兼首席營運長 Benjamin Smith，將出任法荷航空集團 (Air France-KLM Group) 一職，該消息使法荷航空集團股價上漲 1.7%。

受土耳其里拉崩跌危機影響，義大利 UniCredit 銀行股價下跌 2%。

廣告集團 WPP 股價上漲近 2%，風力發電業者 Vestas Wind 股價上漲近 5%。

美國自 8 月起，對 2 名土耳其官員，實施經濟制裁，並就土國進口商品免稅措施，進行重審，導致里拉崩跌。

美國總統川普上週下令，將土耳其進口鋼鐵、鋁材關稅，提升 1 倍，里拉兌美元跌勢因此加劇；但土國總統 Tayyip Erdogan 不甘示弱，並稱在這場經濟戰中，土耳其不會輸。

Erdogan 日前揚言，要抵制 iPhone 等美國電子產品；週三上午，土耳其政府宣布，Erdogan 已簽署法令，將提高汽車、酒精飲料、菸草及化妝品等美國進口商品關稅。

根據該法令，美國進口房車、酒精飲料及菸草，關稅將分別增加 120%、140% 與 60%。