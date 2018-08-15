歐股盤前─土耳其危機疑慮未除 歐洲Stoxx 50期指下跌0.29%

土耳其里拉反彈，金融危機擴散疑慮略有緩解，但未完全消除；今 (15) 日歐股盤前，指數期貨走跌，歐洲 Stoxx 50 指數期貨一度下跌 0.29%。

台北時間週三下午 2 點 24 分，Investing.com 數據顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.29%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.22%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.32%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.24%。

歐洲產業消息方面，風力發電業者 Vestas Wind、英國建商 Balfour Beatty，週三都將公布財報。

在央行祭出一系列穩定金融措施後，土耳其里拉反彈，昨日兌美元一度上漲 6%。

投資人對土耳其金融危機的擔憂有所緩解，加上企業財報亮眼，週二美股收高，道瓊工業指數收漲 112.22 點 (0.45%)，報 25299.92 點；標普 500 指數收漲 18.03 點 (0.64%)，至 2839.96 點；那斯達克指數收漲 51.19 點 (0.65%)，至 7870.89 點。

2018 年以來，里拉兌美元重貶逾 40%，目前雖已反彈，但歐洲銀行對土耳其的曝險，使歐元承壓，兌美元、瑞郎，一度跌至 13 個月低點。

美國自 8 月起，對 2 名土耳其官員，實施經濟制裁，並就土國進口商品免稅措施，進行重審，導致里拉崩跌。

美國總統川普上週下令，將土耳其進口鋼鐵、鋁材關稅，提升 1 倍，里拉兌美元跌勢因此加劇；但土國總統 Tayyip Erdogan 不甘示弱，並稱在這場經濟戰中，土耳其不會輸。

Erdogan 日前揚言，要抵制 iPhone 等美國電子產品，兩國緊張情勢持續升溫。