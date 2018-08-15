【倫元投顧】量縮價不跌

◆盤勢分析

美股昨晚反彈了，但台股今天卻再度壓回，主要是目前大盤正面臨 “融資減肥期”，此階段是投資人情緒最恐慌的時刻，一有風吹草動就會不計價殺出，導致股價的波動放大，正因為如此，台股才會呈現忽漲忽跌、忽強忽弱的現象。

如果要讓台股真正止跌，則被動元件族群必須先止跌，因為該族群是短期跌幅最深、人氣最旺者，被動止跌可以快速吸引投機力進來，短多力回溫才能推動各類股的多頭力量。

雖然國際環境對於土耳其貨幣危機已漸漸淡化，但因股市進入情緒化反應階段，投資信心崩潰容易、恢復困難，而不穩定的盤面更讓中期買盤縮手，導致市場進入跌勢循環節奏。

從邏輯上分析，被動元件止跌其他次族群紛紛落底大盤逐漸回穩，觀察被動元件是否止跌是目前最重要的課題，檢視方法就是昨日所稱的「量縮價不跌」，只有在當沖客減少，而長線買盤接走短線籌碼時，才是該族群真正可以進場操作時機。

技術面分析，年線 10778 點得而復失，顯示該均線的支撐力相當薄弱，且 K 線組合是兩根長黑棒夾帶一根短紅棒 (昨日 K 棒)，屬於反彈無力再轉弱架構，由於國際情勢不穩定，加上台股處於弱勢修正結構之下。

楊天迪 分析師

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