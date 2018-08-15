美喆-KY下半年營運揚 法人估全年EPS上看4元

塑膠地板製造大廠美喆國際 (8466-TW) 在歐洲市場客戶庫存消化告一段落後，預估營收將自第 3 季起緩步回升，依目前訂單預估，8 月營收將優於 7 月的 2.41 億元，法人估第 4 季營收也將再較第 3 季成長，全年每股純益上看 4 元水準。

美喆也結盟泰國正大集團，正大已買入美喆約 8000 張股票、持股比重約 12%，成美喆國際第二大股東，美喆將於 9 月 5 日召開股東臨時會全面改選董事，其中 6 席董事及 3 席獨立董事中，正大集團將取得 1 席董事席次。

美喆開發包括中國、東南亞及印度市場，正大也將助一臂之力，美喆主管表示，與正大集團策略合作，主要鎖定包括中國、東南亞及印度等 3 個主要市場，未來將由正大集團代理美喆自有品牌塑膠地板產品，可望透過強強聯手搭配，迅速提升美喆自有品牌產品市場滲透率，挹注未來營運成長。

其中，美喆將東南亞市場列為優先布局的市場，並鎖定泰國、印尼及馬來西亞等國家市場，但雙方進一步合作模式待進一步確認，預估明年將產生效益。

美喆第 2 季營收為 6.89 億元，毛利率為 19.31%、季減 1.59 個百分點，年減 7.38 個百分點，稅後純益 7626 萬元，季增 1.25 倍，年減 42.7%，每股純益為 1.15 元，上半年營收 14.26 億元，毛利率為 20.13%，年減 6.47 個百分點，稅後純益 1.1 億元，年減 53.4%，每股純益為 1.66 元。

依目前美喆訂單預估，由於歐洲客戶庫存消化告一段落，8 月營收將優於 7 月的 2.41 億元，法人估第 4 季營收也將再優於較第 3 季，目前產能利用率約 70%，法人估，下半年營運將可優於上半年，加上租稅利益，全年每股純益將達到 4 元的水準。