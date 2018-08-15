國防、博弈大單持續貢獻 事欣科Q3業績再戰新高

IPC 廠事欣科 (4916) 因美國防大單與博弈業務發酵，今年業績高飛，7 月合併營收 7.18 億元雖略低於上月，但預估 8 月起回升，單月單季業績再戰新高。事欣科上半年合併營突破 40 億元大關，來到 42.9 億元，年增率高達 152%，除了美國防與博弈大單之外，併入工具機廠恩德 (1528) 也是原因之一。據悉，該公司上半年母公司業務在大單效應之下，單月貢獻營收突破 3 億元大關，較去年不到 2 億元大增近 6 成。



根據公告，該公司第二季合併營收達 22.15 億元，刷新歷史紀錄，季增率 6.8%，年增率達 116%。7 月業績較 6 月下滑 14.8%，來到 7.18 億元，主因為 6 月份客戶季底拉貨效應，加上進入歐美暑假等因素所致。不過，因國防大單持續貢獻，8 月業績預估即可回升。



該公司預計在週四 (16 日) 除息 0.98 元，週二 (13 日) 收盤價為 34.9 元，上漲 2.65% 或 0.9 元。