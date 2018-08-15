時隔三個月 香港金管局又出手了 砸22億港幣捍衛連繫匯制

香港金管局今天在港元跌至弱方交易區間後，砸下 21.59 億港幣 (約 2.75 億美元) 買匯，以捍衛港幣與美元的掛鉤，為三個月以來首見的進場干預。

香港金管局上次進場干預是在今年 5 月 18 日，截至今天下午 12:41，港幣兌美元來到 7.8499，接近獲准交易區間 7.75-7.85 的弱方兌換保證。

港幣兌美元今天觸及 7.85 弱方兌換保證，金管局砸 22 億港幣捍衛聯繫匯制。(來源：Bloomberg)

土耳其里拉近期崩盤引發新興市場貨幣動盪，也拉高了投資人的避險情緒，美元走強使得港幣承受壓力，再加上香港和美國之間的利差擴大，導致資金外流，使得港幣吸引空方進場大舉布空而走軟。

新加坡西太平洋銀行 (Westpac Banking Corp.) 亞洲宏觀策略主管 Frances Cheung 表示，目前港元兌美元已在 7.85 的弱方交易區間，不排除香港金管局會進一步的干預。

香港金管局副總裁李達志表示，美國聯準會自 2015 年底以來已升息七次，在香港和美國利差擴大下，引發市場套利，近期港幣資金需求下降，利差再度擴大，加上大型招股活動結束後，部分招股所得資金流出香港等因素，導致港幣轉弱，並再次觸及「弱方兌換保證」。

港幣今年四月及五月在聯繫匯率制度下曾觸及「弱方兌換保證」，當時金管局 買匯共投入 703.5 億港元 (約 90 億美元)，隨後因銀行體系總結餘減少，香港利率略有回升下，資金外流的誘因曾暫時減少。

金管局這次出手，剛好碰上香港公布第 2 季經濟成長較上季意外萎縮。李達志強調，香港有能力應對市場波動和資金外流的挑戰，並確保聯繫制度有效運作。

香港聯繫匯制已實施 35 年，截至 7 月底，香港擁有 4320 億美元的外匯儲備，是香港匯市流通資金的 7 倍，今年金管局進場干預的資金僅佔外匯儲備的 2% 左右。