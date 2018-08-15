彭博：騰訊投資人須做好準備 面臨3年來最劇烈的股價反應

《彭博社》報導，對於騰訊的投資人來說，明天將面臨一個重要關卡。

《彭博社》數據顯示，騰訊 (00700-HK) 週三 (15 日) 發布最新財報過後，股價將會有 5.1% 的上下波動，這是自 2015 年 8 月以來最大的財報日後市反應，當時騰訊股價暴漲了 6.8%。

騰訊今股價下跌 3.61% 至 336 港元。

13 日受到新遊戲《怪物獵人：世界》部分內容未完全符合相關法規政策要求，現已被中國政府勒令下架，停止遊戲售賣，騰訊控股 (00700-HK) 港股今日收盤，股價下跌 3.61% 至 336 港元。

彭博呼籲股民上緊發條，騰訊公布最新財報後，股價將會出現三年以來最大變動。

三年來騰訊財報日股價後市反應。(翻攝自：彭博)

騰訊股價在 1 月觸頂過後，市值已蒸發將近 1500 億美元，由於新遊戲發布不足加上受到中國監管挫折，市場預期營收將放緩步調，過去四天股價下跌了 10%。

彭博分析師大多表示，即變目前騰訊遭遇股價的挑戰，仍看好騰訊，維持其「買入」評級，但已下調了價格目標與財務預測。

此外，Constellation Research 的首席分析師 Ray Wang 預測，到今年年底，中國 BAT 股票 (百度，阿里巴巴和騰訊) 將上漲 15％至 20％，

Wang 解釋，百度、阿里巴巴和騰訊將繼續表現良好，因為這些公司受益於網際網路和行動應用的持續增長。中國的保護主義政策也替這些公司中國取得成功，提供了巨大的迴旋餘地。