競國Q2每股大賺1.34元 Q3本業獲利會更好 成為歐系車中控板供應商

老字號 PCB 廠競國 (6108)，受惠於產能利用率明顯提升、布局汽車市場效益逐步顯現，加上匯率助攻，今年第二季單季繳出每股淨利 1.34 元成績單，大大讓市場驚豔；展望後續，隨旺季到來，第三季本業表現將會更優於第二季，至於第四季，銷售給 Continental 獲得歐系汽車品牌大廠使用的中控系統用板，開始帶入業績，長線成長動能可期。競國第二季營收 23.05 億元，單季毛利率 15.61%，較去年同期的 13.85%，大增 1.76 個百分點，代表本業獲利能力的營業利益也達到 1.47 億元，較去年同期的 8138 萬元，年增超過八成，單季歸屬母公司業主淨利 2.1 億元，去年同期為 1.64 億元，第二季每股淨利 1.34 元，明顯優於法人圈期待的 1 元，累計今年上半年每股淨利 1.41 元。



競國提到，第二季成績單，除了匯率貢獻不少外，本業表現也明顯提升，主要取自需求增溫，利用率明顯拉升所致，而進入第三季，旺季效益開始顯現，接單情況更加熱絡，第三季本業的營運表現不單會比第二季明顯成長，也會優於去年同期。



此外，競國還有一個值得關注的焦點，即泰國廠布局汽車板的效益將逐步顯現；原先泰國廠受限於利用率不足，成為拖累公司營運的關鍵，該廠以供應汽車風扇、音響等非安全性車用電子為主，月產能滿載可達 105 萬平方呎，但近來積極搶攻汽車用板市場，去年取得歐系 Tier 1 汽車電子零組件廠 Continental 認證，而日前樣品測試也已經認證通過，預計第四季開始帶入業績，最快明年泰國廠可望損平甚至挑戰獲利，此舉將讓競國明年營運成長添新動能。