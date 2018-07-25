競國報喜 第二季EPS挑戰1元 泰國廠打入Continental供應鏈

老字號 PCB 廠競國 (6108) 營運報喜，不單有法人估算，該公司第二季單季每股獲利有機會挑戰 1 元，布局汽車板市場也漸入佳境，銷售給 Continental 獲得歐系汽車品牌大廠使用的中控系統用板，樣品測試驗證已過，即將進入量產階段，預計今年第四季可望開始帶入業績貢獻。競國旗下有台灣樹林廠、中國昆山廠及泰國廠，一共三個廠區，終端市場以 3C 電子產品為主，但也供應 TFT LCD 光電板與 NB 用板等，今年第二季受惠於客戶需求增溫、產線調整得宜、效能提升，帶動公司產能利用率上揚，另外匯率助攻，對於競國營收、毛利率等均有顯著貢獻。



法人圈估算，競國第二季每股淨利有機會挑戰 1 元，其中雖然匯兌有機會貢獻每股淨利 0.5 元，另外光本業部分，單季也將貢獻約 0.5 元的每股淨利，整體獲利表現有望優於預期；惟公司派對於市場推測數字不予回應。競國公司提到，第二季營運表現合乎預期，而第三季拜產業旺季到來，第三季本業的整體表現還會比第二季更樂觀。



此外，競國旗下泰國廠，現階段產線以供應汽車風扇、音響等非安全性車用電子為主，月產能滿載可達 105 萬平方呎，但目前因利用率還不高，還是虧損的，但公司積極搶進汽車用板市場，該廠區去年取得歐系 Tier 1 汽車電子零組件廠 Continental 認證，而日前樣品測試也已經認證通過，即將進入量產拉貨階段，供應給歐系汽車廠使用，預計第四季開始帶入業績。而泰國廠也因獲得新訂單，產能利用率將開始快速拉升，最快明年泰國廠可望損平甚至挑戰獲利，對競國整體營運表現開始有加分效果。