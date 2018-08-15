[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧08月14日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% -------------------------------------------------------------------------------------------- 宏洲 元大台灣50正2 富邦科技 綠悅-KY 昶和 味王 元大台灣50正2 嘉裕 群益臺灣加權反1 元大台商50 本盟 大統染 大飲 新日光 東華 正道 富邦摩台 巨庭 本盟 宏亞 大東 同開 富邦發達 亞德客-KY 銘旺科 達新 立益 富邦金融 大同 健和興 地球 佳和 元大MSCI台灣 麗正 旭隼 恆大 昶和 永豐臺灣加權 國巨 元晶 怡華 三洋紡 富邦日本 茂矽 遠雄來 昶和 本盟 國泰日經225 環科 統領 大統染 瑞利 元大歐洲50 奇力新 威宏-KY 錩泰 樂士 元大日經225 大毅 泰昇-KY 程泰 正峰新 元大美債20正2 強茂 氣立 億泰 元大美債20反1 華新科 台硝 毛寶 國泰20年美債反1 星通 永記 燁興 元大S&P日圓反1 禾伸堂 日勝化 中鴻 富邦歐洲 台端 展宇 聚亨 FH彭博高收益債 創意 華廣 千興 FH彭博新興債 揚明光 士紙 威致 FH富時不動產 辛耘 高興昌 華豐 元大台灣高息低波 鈞寶 東明-KY 首利 群益道瓊美國地產 淳安 鑫永銓 麗正 富邦臺灣優質高息 達方 宏旭-KY 東訊 FH富時高息低波 華園 海悅 華泰 新光內需收益 杜康-DR 智寶 錸德 宏洲 陽光能源-DR 隴華 倫飛 嘉裕 鼎元 威盛 東華 銘旺科 國碩 大東 翔耀 銘旺科 立益 奇力新 統懋 大宇 大毅 翔耀 佳和 禾伸堂 太空梭 台富 揚明光 麗臺 昶和 泰鼎-KY 華映 三洋紡 虹堡 吉祥全 本盟 迎廣 憶聲 瑞利 鈞寶 科風 樂士 關貿 和鑫 廣隆 悅城 力特 正峰新 達方 喬鼎 豐祥-KY 富鼎 正達 億泰 愛山林 晟鈦 毛寶 皇昌 同泰 臺鹽 潤弘 新世紀 材料-KY 遠雄來 誠創 燁興 夏都 嘉威 中鴻 欣欣 力銘 聚亨 統領 亞太電 千興 客思達-KY 達能 威致 阿瘦 科納-KY 豐達科 康師傅-DR 清惠 華豐 杜康-DR 慧友 首利 同方友友-DR 勁永 麗正 晨訊科-DR 捷泰 東訊 友佳-DR 互億 華泰 一零四 天瀚 錸德 欣巴巴 迅杰 倫飛 欣天然 華上 佳能 新海 光麗-KY 威盛 秋雨 元晶 映泰 欣高 華冠 國碩 茂順 裕豐 銘旺科 台數科 寶徠 統懋 南六 皇普 翔耀 基勝-KY 日勝生 太空梭 波力-KY 台船 麗臺 泰昇-KY 六福 華映 政伸 台南-KY 吉祥全 吉源-KY 康師傅-DR 大立光 鼎炫-KY 聖馬丁-DR 憶聲 神州-DR 零壹 耀傑-DR 威健 同方友友-DR 科風 晨訊科-DR 和鑫 友佳-DR 力特 陽光能源-DR 喬鼎 精熙-DR 華晶科 中福 正達 雷虎 晟鈦 中視 同泰 秋雨 新日興 慶豐富 新世紀 新利虹 華擎 國光生 誠創 嘉威 力銘 亞太電 達能 事欣科 科納-KY 清惠 祥碩 崇越 慧友 勁永 捷泰 互億 天瀚 迅杰 華上 光麗-KY 元晶 華冠 裕豐 寶徠 國揚 皇普 宏普 日勝生 工信 台船 六福 華南金 合庫金 客思達-KY 台南-KY 康師傅-DR 聖馬丁-DR 神州-DR 耀傑-DR 同方友友-DR 晨訊科-DR 友佳-DR 陽光能源-DR 精熙-DR 中福 雷虎 巨大 泰銘 中視 秋雨 慶豐富 新利虹 國光生 康友-KY 東哥遊艇