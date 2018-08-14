〈事欣科展望〉美國防標案認列入帳 上半年EPS1.54元超越去年全年

事欣科 (4916-TW) 今 (14) 日公布第二季財報，受惠美國國防標案開始出貨認列入帳，單季稅後純益 8210 萬元，季增 1 倍、年減 14.9%，每股純益 1.02 元；上半年稅後純益 1.23 億元，年增 20.1%，每股純益 1.54 元，上半年賺贏去年全年。

事欣科第二季營收 2,229,928，季增 7.5%、年增 117.6%；毛利率 25.11%，季增 2.44%、年增 5.73 個百分點；營益率 5.61%，季增 1.97%、年增 1.44 個百分點；稅後純益 8210 萬元，季增 1 倍、年減 14.9%，每股純益 1.02 元

事欣科上半年營收 43.04 億元，年增 152%；毛利率 23.93%，年增 4.64 個百分點；營益率 4.66%，年增 0.22 個百分點；稅後純益 1.23 億元，年增 20.1%；每股純益 1.54 元。

事欣科第二季受惠美國國防標案開始出貨入帳，帶動本業獲利暢旺，但去年第二季業外收益 9662 萬元，墊高獲利基期，導致稅後純益呈現季增年減的情形。

不過上半年來看，受惠美國製造業、國防需求趨勢強勁，帶動事欣科集團獲利往上衝，加上川普減稅政策，擁有稅務上的優勢，推升上半年獲利賺贏去年一整年。