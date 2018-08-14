中國下架《魔物獵人:世界》 騰訊股價大跌創今年次低

據《彭博社》報導，騰訊 (0700-HK) 所支持的遊戲《魔物獵人: 世界》在上線短短幾天後就遭到中國政府下架，騰訊再次受到重創，股價應聲暴跌。

騰訊股價日線走勢圖 (今年以來走勢) 圖片來源：Sina

騰訊在一份聲明中表示，該遊戲有部分未能達到監管標準，相關部門收到了「大量投訴」，促使政府撤銷經營許可證。

這對騰訊的遊戲業務可說是又一波打擊。該公司遊戲業務近期面臨一系列的衝擊。該公司的另一個大型手機遊戲《絕地求生 - 大逃殺》目前尚未獲得必要的核准，無法營利，也尚未獲得中國政府推出桌面版本的批准。這使得騰訊的營收增長受挫，股價因而下挫，自 6 月份以來下滑了 15%。

「騰訊曾經是世界級的遊戲和社交媒體公司，但已經轉變為一個龐大的多部門風險投資運營。」中國諮詢公司開元資本總經理 Brock Silvers 表示:「最近核心遊戲業務的下滑是一個令人擔憂的趨勢，投資者該問，不斷的投資以及與阿里巴巴的競爭是否導致騰訊在營利方面失焦。」

騰訊股價週二 (14 日) 在香港交易中下跌 3.6%。

騰訊過去就曾遇過該監管機構的問題，就像是當時監管機關對於「王者榮耀」涉嫌鼓勵民眾遊戲上癮時提出質疑。不過，這是騰訊第一次在同時間面臨多個監管的問題。

該公司表示，中國的玩家可以在 2018 年 8 月 20 日之前的任何時間「無條件」退款。在中國之外，《魔物獵人: 世界》是今年最受歡迎的遊戲之一。