南戈壁(01878-HK)中期虧損擴至3006萬美元

南戈壁(01878-HK)公布，截至2018年6月30日止中期虧損3006.3萬元(美元.下同)(2017年度同期虧損1653萬元)，每股虧損0.11元；不派息。收益4060萬元，按年下跌32.24%。

該公司於2018年第二季度錄得毛利230萬美元，而2017年第二季則錄得730萬美元，而於2018年第二季，該公司錄得經營業務虧損1980萬美元，而2017年第二季則錄得經營業務溢利90萬美元。整體財務業績較2017年第二季轉差，乃主要由於在本季度期間因銷量減少而引致規模不經濟、確認應收票據呆賬撥備770萬美元及確認應收貿易及其他應收款項呆賬撥備820萬美元。該公司於2018年第二季進行信用重新評級後，決定僅繼續向較高標準信用評級客戶交付煤炭以保護該公司資本，及不再向若干其他客戶交付煤炭，而稍後公司亦確認應收票據及應收貿易及其他應收款項的呆賬撥備。該等不獲公司運輸煤炭之客戶，其應收款項已予以計提撥備。該公司正調查該等應收款項及研究不同方案收回已確認呆賬撥備之應收貿易款及票據。

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