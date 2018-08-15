招聘「洩密」：蘋果在開發處理健康數據晶片

蘋果公布的一些招聘資訊暗示，公司的一個團隊正在開發一種訂製的處理器，以便更好地把握傳感器收集的用戶健康數據。

CNBC 報導稱，近來的招聘暗示，蘋果有能力基於需求推出訂製的晶片，這反映出蘋果高於其他科技公司的垂直整合水平。

今年 6 月 15 日公布的招聘資訊顯示，蘋果健康傳感硬體團隊招光學傳感系統的架構師，顯示該團隊致力於開發光學傳感器。

7 月 11 日發布資訊顯示，上述團隊招聘傳感器 ASIC 架構師，該崗位「幫助為未來的蘋果產品開發 ASCI 新的傳感器和傳感系統」，還說有一些 Analog 和數字 ASIC 的架構師空缺職位。

8 月 2 日發布資訊顯示，上述團隊招募傳感硬體電氣工程師，該崗位「幫助為未來蘋果產品開發新的傳感器和傳感系統」。

不過現在不清楚蘋果研發的傳感器會具備哪些測量功能。目前蘋果的智能手錶已經配有可以測量心跳的光學傳感器。

而今年 1 月彭博消息稱，蘋果計劃，最早從 2020 年起，在 Mac 電腦上用自有晶片取代英特爾晶片。這項代號 Kalamata 的計劃仍在開發初期，蘋果有一項戰略，要讓 Mac、iPhone 和 iPad 這些設備更無縫配合，該計劃是這項戰略的一部分。

今年 4 月末，蘋果悄然將不久之前發布的毫米級 IC 設計工程師招聘資訊刪除了。被刪除資訊提及，招聘崗位將與平台架構師、系統小組、數字設計小組合作，根據產品要求來為毫米級波段相位陣列前段和急待塊來定義需求，同時將與技術小組和工藝鑄造廠一起，為目標設備進行評估和選擇。

美國媒體 Cult of Mac 認為，此舉似乎表明蘋果公司正在內部設計一款新的晶片，特別是用於下一代通信技術 5G 網路的晶片，尤其是適用於毫米波段的網路。它將比當前 iPhone 用於聯網的 LTE 網路擁有更寬的帶寬。

文章稱，被刪招聘資訊顯示，蘋果正計劃自行設計 5G 通訊模式，而不是從高通或者英特爾購買現成組件，這是迄今最有力的官方證據。

本周一，蘋果收漲 0.65%，收報 208.87 美元，創收盤歷史新高。本周二，蘋果股價高開 0.6%，盤中曾小幅轉跌，後反彈，截至發文，處於 209 美元上方，日內漲逾 0.3%，有望再度收創新高。