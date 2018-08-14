元太組織架構調整 柯富仁專任董事長 李政昊掌四大中心

元太 (8069-TW) 今 (14) 日宣布組織調整，配合營運策略，優化經營團隊組織架構運作效能，董事會決議取消執行長職位，柯富仁專任董事長一職督導公司決策及營運，總經理李政昊則主管四大中心；元太今日也公布財報，上半年每股純益 0.8 元。

元太指出，營運四大中心主幹包括業務中心、營運中心、研發中心及財控中心，四大中心將直接隸屬總經理，並向董事長報告，組織調整將自 9 月 1 日起生效。

元太表示，強化長期發展布局，經董事會決議取消執行長職位，董事長柯富仁專任董事長一職，除作為公司對外的最高代表人外，也代表董事會督導公司決策及營運，並著重在研發及策略布局，以利公司長期發展。

元太說，總經理李政昊將帶領業務中心、營運中心、研發中心及財控中心等營運四大中心，全力開創物聯網時代電子紙產品應用，將業務及營運成果對董事長及董事會報告。

元太四大營運中心，業務中心、營運中心、研發中心目前分別由執行副總甘豐源、執行副總陳永恒、技術長蔡娟娟負責帶領，財控中心則由財控中心處長張元培負責。

元太表示，獨立董事吳炳昇在董事會後提出辭呈，表示因個人業務繁忙，不克再兼任獨立董事一職，自 8 月 15 日起辭任，但為協助技術發展，吳博士仍將擔任技術顧問一職。

元太指出，吳炳昇自 2014 年 6 月加入董事會，以他長達 20 多年來在業界所累積的豐厚創業及領導 TFT LCD 科技產業經驗，加上紥實的技術背景，對策略發展及技術提升有很重要的貢獻，尤其是對電子紙省電方案及建立供應鏈生態圈方面更給予顯著的指導。

元太第 2 季財報出爐，營收 36.11 億元，季增 24.6%，年減 2.1%；營業毛利 13.6 億元，毛利率 37.66%，季減 0.6 個百分點，年減 2.47 個百分點；營業虧損 0.53 億元，營益率 - 1.48%，較去年同期營益率 7.93% 下滑，較第 2 季營益率 - 9.11% 縮小；第 2 季業外收入 12.46 億元；稅後純益 8.61 億元，季增 20 倍，年增 7.89%；每股純益 0.77 元。

累計元太上半年營收 65.09 億元，年減 5.76%；營業毛利 24.68 億元，毛利率 37.93%，年減 1.55 個百分點；營業虧損 3.17 億元，營益率 - 4.87%，較去年同期營益率 4.89% 下滑；業外收入 16.28 億元；稅後純益 9.02 億元，年減 5.5%，每股純益 0.8 元。