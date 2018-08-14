群翊今年接單量成立以來次高 明年估增10-15% 預計9月上櫃

PCB 及光電產業設備供應商群翊工業 (6664-TW) 上半年每股純益 3.06 元，預計 9 月上櫃交易，董事長陳安順今 (14) 日指出，今年接單量是成立 29 年以來次高；明年的接單量也看俏，預期可維持 10-15% 的雙位數成長。

陳安順強調，以群翊工業的塗佈、乾燥、曝光及相關自動化核心技術發展而言，明年接單除原有的 PCB、光電及半導體產業之外，也看好車用中控飾板設備出貨，預期將能挹注明年業績成長。

群翊工業第 2 季營收 4.5 億元，毛利率 32.22%，季減 6.07 個百分點，年減 4.76 個百分點，稅後純益 9497 萬元，季增 63.56%，年增 43.06%，每股純益 1.9 元，累計上半年營收 8.26 億元，毛利率 34.98%，年減 3.05 個百分點，稅後純益 1.53 億元，年增 3.54%，每股純益為 3.06 元。

群翊工業上櫃案，輔導券商是福邦證 (6026-TW)；群翊也與設備廠迅得機械 (6438-TW) 建立策略合作聯盟關係，預計於 15 日召開上櫃前業績發表會。。

群翊主攻 PCB 乾製程設備，主要提供塗佈、乾燥、壓膜、曝光等設備，隨著 PCB 景氣明顯回升，PCB 廠加緊擴充新設備及加強自動化生產，為業績提供成長動能。

群翊主要成長動能包括手機主板，由任意層 HDI 製程導入類載板，同時軟板廠開始大舉採用捲對捲真空壓膜設備；而 FC CSP 超薄基板，以及汽車用超厚 PCB 板所使用的自動乾燥線也在增長。