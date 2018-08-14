隆達Mini LED背光電競Monitor第三季出貨 提升高階背光應用

隆達 (3698) 發表一系列 Mini LED 背光與顯示器產品，其應用在電競 Monitor 背光在已在第三季出貨，隆達董事長暨總經理蘇峰正表示，Mini LED 客戶端陸續導入設計，初期以高階手機、車用、NB 等背光為主，Mini LED 去化產能很大，以 Monitor 為例，若是一家面板廠將 5% Monitor 產能導入 Mini LED 背光，約可去化半數產能。隆達發表全新系列 Mini LED 產品與技術，將於 8 月 29 至 31 日 Touch Taiwan 2018 展會中亮相，此次發表的 Mini LED 產品包含背光應用、RGB 顯示看板應用，在背光部分，展出應用於 32 吋與 15.6 吋面板 LED 產品，其中 32 吋之 Mini LED 將背光分割為 384 個控制區域，可實現 HDR 1000 nits 的高動態對比。



此外，另一款 15.6 吋 Mini LED 背光產品則採用進階版薄型化 Mini LED 燈板，將 LED 背光分割為 240 個控制區域，可完美表現暗態畫面下的細節，此外透過特殊光學配置，還可大幅薄化面板，將混光區域 (OD) 厚度降低至 0.5mm 以下。



隆達同步發表了 RGB 顯示看板應用，包括 0404、0606 兩種尺寸的 Mini RGB LED 封裝，以及超小間距 UFP(Ultra Fine Pitch)I-Mini(Integrated Mini)RGB 顯示模組、非常適合應用於室內外廣告看板及劇院，UFP I-Mini RGB 顯示模組為次世代 Mini LED 技術，直接將 RGB 微小晶粒轉移至顯示驅動電路基板上，結合傳統 SMT 打件及 UFP CSP 晶粒級封裝技術之外，更整合了控制迴路與 LED 顯示晶粒於一身，UFP I-Mini RGB 顯示模組可實現最小間距至 0.3mm。

