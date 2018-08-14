中化PIC/S GMP藥皂廠落成 挑戰五年內在台市占率翻倍

老牌藥廠中化 (1701) 歷時兩年打造、符合 PIC/S GMP 製藥標準的藥皂廠近日落成，中化副總經理暨子公司中化裕民總經理孫蔭南今 (14) 日表示，過去綠的藥皂一年銷售額約 8000 萬元，在台灣肥皂產業市占率約一成，未來除規畫推出更多新的香氛，由於中化是台灣唯一一家符合法規的藥皂廠，未來也不排除搶代工市場，希望 5 年之內搶下 20% 市場占有率。已經擁有 40 年歷史的綠的藥皂，是中化製藥的招牌保健產品，過去是委託南僑 (1702) 代工，一年銷售額約 8000 萬元。兩年前因應 PIC/S GMP 製藥標準，為了一塊肥皂打造一座符合國際醫藥品稽查協約組織 (PIC/S) 的 GMP 藥廠。



中化與子公司中化裕民健康事業今日共同舉行綠的藥皂新廠落成記者會，孫蔭南表示，因應 PIC/S GMP 製藥標準，過去兩年工廠停工，新廠近日正式落成重新啟用，也讓綠的藥皂成為目前市面上唯一合格的藥皂。2017 年台灣皂類市值達新台幣 8.4 億元，過去綠的藥皂在台灣整體肥皂產業市占率約 10%。



目前新廠稼動率約 30%，雖然不高但不會賠錢，孫蔭南表示，未來會規畫推出更多新的香氛，由於中化是台灣唯一一家符合法規的藥皂廠，也不排除接代工訂單，希望在 5 年之內搶下皂類市場 20% 市場占有率。