台股反彈卻見三大法人連袂賣超 資金轉進傳產族群觀望國際局勢

台股加權指數今 (14) 日見到反彈力道，終場上漲 75.31 點，以 10824.23 點作收，不過成交值縮至 1365.21 億元，儘管股市殺盤壓力看似緩和，三大法人卻同步賣超，合計賣超 12.72 億元，同時可觀察到三大法人買盤多半轉進傳產股，資金避險意味濃厚，市場瀰漫觀望國際情勢變化情緒。

三大法人今日連袂賣超，外資及陸資賣超 4.38 億元，連 4 賣；內資也信心不足，投信賣超 4.14 億元，自營商賣超 4.21 億元。

外資今日買超前 10 大標的最多是富邦 VIX，買超近 3.2 萬張，對後市態度保守，其次分別為中鴻 1.5 萬張、友達 1.4 萬張、亞泥逾 1 萬張，中鋼超過 8600 張，臻鼎 - KY、統一、華夏、國喬和中石化均買超逾 5000 張。

外資賣超前 10 名分別為鴻海 2.6 萬張、旺宏近 1.9 萬張、華航 1.2 萬張、華邦電 1.1 萬張、聯電和京元電等逾 5000 張，台企銀、第一金則遭賣逾 4000 張，光寶科和緯創也同樣遭賣近 4000 張。從外資動態來看，顯然是將資金轉入傳產股，暫時迴避電金權值股。

投信買超前 10 大同樣以傳產股為主，遠東新買超突破 5000 張居冠，其次分別為中鋼同樣有超過 5000 張的買超，亞泥逾 3500 張，台泥近 3000 張，國喬、欣興超過 2000 張，臺企銀、欣銓、中鴻和臻鼎 - KY 均逾 1000 張。

而投信賣超前 10 大以錸德最多達 7500 張，其次有強茂超過 2500 張，台勝科、彩晶、晶電、合晶、世芯 - KY、訊芯 - KY 均逾 1000 張，同欣電和大成鋼也遭賣 800 張左右。

自營商方面，買超前 10 大分別為永豐金、中石化、遠東新、群創、華夏、台苯、元太、東森、臻鼎 - KY 和南亞科，其中二線塑化股布局態勢與外資、投信的動態並無太大歧異。

而自營商賣超前 10 名為宏盛、國喬、鴻海、晶電、錸德、友達、中信金、柏承、南亞和旺宏。