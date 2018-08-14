彰濱二廠Q4加入營運 日友全年營收上看20億元

日友 (8341) 今日舉行法人說明會，董事長張芳正於會中表示，今年營運在彰濱二廠加入下，全年營收有望挑戰 20 億元，彰濱二廠最快今年 9 月、最晚 10 月可以進行試燒，一開始將以 50% 的試燒量慢慢加到 80%，預計於明年 1-2 月正式申請執照，屆時每月營收貢獻將可達 7000-8000 萬元。日友上半年因租金費用及人事成本增加下，獲利年減逾一成至 3.54 億元，毛利率則維持 63% 水準，營益率 44.3%，EPS 3.17 元。7 月營收則在中國工程款入帳下，推升單月營收創歷史新高，達 2.34 億元，月增 35.83%，年增 34.26%。



日友指出，每年 1、5、9 月例行停爐 10 天進行歲修，約影響當月營收 2000 萬元，其餘平均月營收則維持在 1.6 億元左右，7 月則因中國工程款 5500-6000 萬入帳，帶動營收創新高，11 月也將有約 3000 萬工程款入帳，惟工程款毛利率約 20%，因此也將稀釋當月毛利率表現。



在中國業務部分，張芳正指出，北京二廠環評最快將於今年 9 月通過即可開工，動工後一年內可建置完成，但若沒有在 9 月通過，則將遞延至明年農曆年後；而在山西運城部分，最快 10 月中、最慢 11 月中可以動工，最晚後年農曆年後可以啟用。對於中國未來發展方向，他則提到，在目前規畫的廠區建制完畢後，日後在中國將不會大幅蓋廠，希望有既有人力技術去做其他廠的整改及操作。