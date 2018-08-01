外資挺 填息猛 英業達、宏碁率先完成填息 和碩差一步

除權息旺季，筆電大廠由緯創 (3231) 壓軸，週三 (8/1) 族群已全數除權息完畢，並紛紛展開填權息行情。其中，外資力挺，英業達 (2356)、宏碁(2353) 表現強勁，率先填息完畢，和碩 (4938) 僅差一步，其餘個股均呈現緩步填息的走勢。營運改革有成的品牌大廠宏碁在 7/5 以 23.5 元價位進行除息。該公司今年由資本公積提撥 0.7 元的配息，預計下週四 (9 日) 發放。除息後，宏碁股價最高來到 26.15 元，漲幅高達 14.7%，週三股價開盤持續上漲，仍維持超過 25 元的水準，而外資此期間買超逾 1.7 萬張。



英業達年初對成長貢獻度最大的智慧裝置業務 (英華達) 業績保守看待，年中股東會時轉趨樂觀，下半年進入傳統旺季，出貨看升。該公司在 7/12 以 24.3 元除息 1.65 元，上週四 (26 日) 以大漲完成填息，最高來到 24.55 元價位，本週維持高檔，外資此期間大買逾 6.8 萬張。



和碩本週一以 69.2 元除息 4 元，在下半年傳統旺季來臨，業績可望伴隨 iPhone 新世代機種出貨大幅提升之下，外資重回買超行列，本週兩個交易日就買超 4700 張，週三最高價來到 68.5 元，填息率逾 82%。此外，蘋果公告財報優於預期股價大漲，有助和碩完成填息。



華碩 (2357)、仁寶(2324)、廣達(2382) 分別在 7/3、7/23 與本週一除息 15 元、1.2 元以及 3.4 元，華碩最高來到 268 元價位，填息率逾 66%，仁寶本週以來連續上漲，週三最高來到 19.3 元價位，填息率 54%，廣達本週緩步走高，週三最高來到 53.1 元，填息率逾 26%。



至於週三除權息的緯創，是今年筆電一線族群中唯一搭配股票股利者，總計 1.46 元股利中，現金股利 1.17 元，股票股利為 0.29 元。該公司週三除息首日即展開填息走勢，最高來到 22.3 元價位，上漲 2% 或 0.45 元，填權息比率為 25%。除了下半年傳統旺季來臨以及代工新世代 iPhone 等利多之外，旗下伺服器廠緯穎 (6669) 週二 (31 日) 申請上市，也添動能。



在外資動向上，自上週五開始，外資回頭買超緯創參與除權息，三個交易日共買超該股 4659 張，而對華碩則是從除息之後翻多，至今買超張數近 7 千張，回到高峰。至於廣達與仁寶的持股水位持續下降，週二開始轉賣為買，後續外資的態度仍是兩檔個股填息指標。

