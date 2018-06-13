騰輝今年營收可望成長2位數 最快明年Q1掛牌

興櫃 PCB 上游銅箔基板及散熱鋁基板廠騰輝電子 (6672-TW)，預估今年營收將有雙位數成長，預計今年第 4 季送件申請上市，若一切順利，將可在 2019 年第 1 季上市掛牌。

騰輝目前銅箔基板及散熱鋁基板廠以汽車應用居多，營收占比達 35%，產品並直接獲歐系 Continental、BOSCH 等 Tier 1 汽車電子系統廠認證。

騰輝去年營收 49.62 億元，毛利率 25.2%，稅後純益 2.98 億元，每股純益為 5.4 元；公司向金管會證期局申請現金增資 6000 萬元，暫訂每股 71 元溢價發行，將募集 4.26 億元，已獲申報生效，預計第 3 季完成募集。

騰輝因汽車 LED 頭燈及電動車冷卻系統訂單穩定成長，且下半年進入傳統旺季，總經理鍾健人指出，騰輝產品著重特殊材料及少量多樣，今年營收可望較去年兩位數成長，獲利也會比去年好。

騰輝成立於 2000 年，以生產 PI、銅箔基板及散熱鋁基板等為主，其中鋁基板約佔 15-20%，該公司以差異化角度陸續研發出各種獨特產品，如軍工、航太工業、醫療、汽車電子等產業應用需要的軟硬複合板 (Rigid Flex) 及使用於雷達、天線、基地台、高階手機等應用的高頻高速材料。

鍾健人指出，騰輝一直努力與同業差異化，如研發特殊材料及應用，並進行全球化布局，目前公司 PI 的 CCL 花 5-10 年時間打入波音及空巴供應鏈，去年特殊材料約佔營收 19%，今年前 5 月已接近 25%，讓公司毛利率優於同業。

騰輝目前月產能約 100 萬張，稼動率約 60%，就產品應用端來看，汽車電子含頭燈約佔 35%，光電板約佔 20%，手機 HDI 約佔 10%，高單價消費性產品約佔約 10%，航太約佔 5-6%。

騰輝電子自結 5 月營收 4.5 億元，月增 1.06%，年增 7.12%，累計 1-5 月營收 22.05 億元，年增 4.58%。