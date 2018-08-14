〈土耳其貨幣危機〉外銀分析三大原因 估對全球影響有限

土耳其里拉創下 2001 年以來的最大跌幅，渣打銀行財富管理處負責人傅敏儀今 (14) 日分析，此對於全球影響可能有限，主要原因有三點，包括市場關注的焦點在於強勁的美國企業盈餘、日益超買的美元，以及土耳其債券只是全球新興市場債券中的一小部分。

土耳其里拉重貶，傅敏儀表示，原因是市場對土耳其的經濟成長、美國進一步制裁以及土耳其政策制定者缺乏信心，相對較高外債，很可能使投資人繼續關注土耳其外部脆弱性。

傅敏儀指出，投資者面臨的最大問題是，近期土耳其資產的疲軟是否與以往不同，但目前觀察，土耳其不僅因為資金流動失衡，還與美國之間前所未有的緊張關係，接下來若與美國關係有改善，都對投資者有提振信心的效果。

整體來看，土耳其危機事件，對全球影響可能有限，不過，土耳其最近的事態發展，美元帶來了額外的上行壓力，估計短期將對新興市場資產帶來額外的壓力。

至於市場關注的債券部分，傅敏儀認為，土耳其政府和企業債券將被大幅拋售，對新興市場、美元和當地貨幣債券的直接影響有限，因為土耳其債券只占全球的不到 4%。然而，若土耳其局勢進一步惡化，新興市場市場人氣可能受到打擊，這可能導致資金外流，並影響新興市場債券的表現。