認列未分配盈餘稅 群創Q2轉虧 下半年旺季拉貨強勁、庫存將回復健康

群創 (3481) 公布第二季財報，合併營收為 665 億元，本業小賺 6.5 億元，稅前淨利為 10 億元，提列未分配盈餘稅 27 億元，導致稅後淨損 19 億元，每股稅後虧損 0.19 元，財務方面第二季長短期借款合計 228 億元，淨負債比 - 16%。折舊及攤銷 91 億元，資本支出為 120 億元。 第二季整體出貨面積 768 萬平方公尺，較前一季增加 17.38%，液晶面板售價為每平方公尺 292 元美元，中小尺寸營收 162 億元，較上一季減少 3%，中小尺寸合併出貨面積 67.32 萬平方公尺，較前一季增加 7.6%。



營收以產品應用別區分，手機及商用產品為 28%，可攜式電腦為 18%、桌上型螢幕為 13%、電視為 41%；以產品尺寸別區分，10 吋以下為 25%、10 到 20 吋為 22%、20 到 30 吋為 15%、30 到 40 吋為 4%、40 吋以上為 34%。



隨著下半年旺季來臨，品牌客戶的促銷活動逐漸增溫，拉貨力道強勁，大尺寸、中小尺寸面板價格全面走升，庫存也逐步回復健康水位，第三大尺寸出貨季增率 1-3%，ASP 季增率 1-3%，中小尺寸季減 1-3%，ASP 季增率 1-3%。

