永豐餘上半年EPS0.33元 消費品事業將在大陸推廣新品環保秸稈衛生紙

永豐餘 (1907) 今(14)日召開法說會，2018 年第二季合併營業收入為 190.36 億元，創新高；工紙紙器事業群於 6 月增持南越合資公司 willpower，持有股權已過半，自第二季起南越營收計入合併報表；整體合併營收季增 6.8%，年增 20.2%。單季稅後淨利歸屬於母公司為 4.37 億元，每股盈餘 (EPS) 為 0.26 元。2018 年上半年營收 368.55 億元，年增 17.6%，營業利益率 3%，上半年稅後淨利歸屬於母公司為 5.47 億元，年增 20.5%，每股盈餘 0.33 元。



第二季營業利益率 4.5%，季增 3.1 個百分點，年減 0.9 個百分點。若以事業部別營業利益來看，漿紙事業群第二季 2.19 億元，年增 21.7%；工紙紙器事業群第二季 3.58 億元，年增 6.6%；消費品事業群 8400 萬元，年增 215.4%。



永豐餘財務副總殷國堂表示，工紙紙器事業群因大陸限制回收紙進口，造成大陸回收紙價格飆漲；漿紙事業群及消費品事業群由於國際短纖漿價年增兩成，原料成本大幅上揚。申豐特用應材調整訂價策略，銷量回升，惟今年上半年原料持續走升，影響獲利表現；永道無線射頻標籤因新零售與服飾產業需求持續暢旺，獲利穩健。



漿紙事業群下半年將適度地調整產銷，精進產品品質，提升產品競爭力。第三季部分生產線將進行例行性歲修，以迎接年底的傳統旺季。



工紙紙器事業群下半年市場變數多，兩岸工紙紙價受到原物料上漲及環保標準提高的影響，成本大幅上揚，將專注揚州廠的營運改善。



消費品事業將在大陸市場推廣新產品環保秸稈衛生紙，採用永豐餘獨家 nPulp 技術，以秸稈為原料，純天然無化學添加。環保衛生紙漿使用麥稈漿和竹漿，不砍一棵樹，兼顧環境保護和健康安心。



近期國際經濟局勢波動、國際貿易紛爭頻仍，成為影響原物料上漲及匯率市場波動等諸多不確定的因素。永豐餘將持續關注市場變化，適時調整並落實經營策略，以降低外在情勢對整體營運的影響。

