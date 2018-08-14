統計局：下階段物價還是能夠保持溫和上漲態勢

從中國網獲悉，國家統計局新聞發言人劉愛華8月14日在國新辦新聞發佈會上指出，7月居民消費價格指數略有上升，同比上漲2.1%，比上月略微上升了0.2個百分點。從核心價格指數來看，7月份核心價格指數是1.9%，在2%以下，而且與上月是持平的，應該講總體物價還是比較穩定的，而且屬於溫和上漲的範圍。

劉愛華表示，從CPI下一步走勢來看，我們從不同的商品領域分析這個問題。從食品物價走勢來看，農產品的供應是比較充足的，糧食已經連續穩定在1.2萬億斤的水平，連續多年的豐收保證了農產品總體供應是充足的。7月份鮮菜鮮果價格出現了一些波動，這種短期的波動主要還是氣候因素造成的，這種季節性的短期因素不會影響農產品供應充足的大格局。豬肉價格自從2017年2月份持續18個月同比下降之後，6、7月份連續兩個月環比出現了小幅回升，但是同比漲幅來看，1-7月份豬肉的價格同比仍然是下降的，下降了12.1%，仍然處在低位。從市場供需情況看，目前生豬存欄還是處於低位，下階段因為市場供求的緣故，可能豬肉價格還會出現繼續小幅上漲，但是價格總體仍在低位，它的變動對總體CPI的變化不會產生大的影響。

從工業消費品方面來看，目前供求格局，市場供應比較充足，市場競爭比較充分，這樣一種基本的條件來看，工業消費品大幅上漲的基礎是不存在的。

從服務方面來看，服務是CPI内部結構里漲幅略高的部分，但是服務的消費一方面因為供給側結構性改革在持續推進，供給質量在提升，另外本身服務品大部分是屬於不可貿易的，受外部衝擊相對比較有限。所以總體來講，服務價格也能夠保持比較穩定的局面。

從政策環境來看，堅持穩健的貨幣政策也不支持物價出現大幅上漲的態勢。

劉愛華認為，總體上來看，下階段物價還是能夠保持溫和上漲態勢。

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