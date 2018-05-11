金麗-KY配發每股0.13元現金股利、每股0.17元股票股利 近七年最少

金麗 - KY(8429) 第一季營運暨 4 月營收成果，並於董事會決議通過 2017 年股利政策，擬配發每股 0.13 元現金股利、每股 0.17 元股票股利，近七年最少的股利。該公司指出，保留較多現金，以因應接下來對市場推動所需要的投入資金。金麗 - KY 第一季合併營收達新台幣 9.25 億元，稅後淨利 0.93 億元，每股盈餘 (EPS)0.52 元，營收及獲利表現，皆較去年同期減少，除第一季為傳統休閒服飾產業淡季，主要受到整體休閒服飾產業成長力道趨緩、品牌競爭加劇影響；另由於提升部份產品價格以及穩定產品成本，使得毛利率回升，營收及獲利表現較 2017 年第四季增加 14.04% 及 75.78%。



金麗 - KY 集團自去年起採取「品牌＋代工」雙管並進之營運策略，帶動今年首季代工營收比重一舉突破 13%，2018 年第一季整體毛利率與營益率分別為 23%、13%。



金麗 - KY 指出，第二季為傳統銷售旺季、五一長假消費期間，帶動旗下代理商提前備貨力道升溫，2018 年 4 月合併營收達新台幣 4.12 億元，較上月成長 12.7%，集團為保持旗下各品牌良好的銷售表現，持續加大廣告行銷推廣力道，以期於第二季傳統銷售旺季取得佳績。



展望第二季，金麗 - KY 維持審慎樂觀看法。預期在第二季旺季效益帶動下，整體營運將自第一季谷底逐步升溫。