服飾旺季加持 金麗-KYQ2營收季增近三成 對Q3維持審慎樂觀看法

金麗 - KY(8429)6 月合併營收 3.62 億元，月減 14.95%，受惠傳統銷售旺季加持，第二季合併營收 11.98 億元，季增 29.5%；上半年營收 21.23 億元，年減 11.71%。金麗 - KY 表示，第二季受惠適逢傳統中國休閒服飾產業旺季，集團旗下 G-Apple、e.t 休閒服飾雙品牌代理商加大備貨力道，加上台灣母親節、周年慶亦為美妝銷售旺季期間，並持續強化休閒服飾與美妝事業廣告行銷力道，帶動第二季取得穩定銷售成績。金麗 - KY 表示，針對旗下自有美妝事業「MegustaMe 美愛美」品牌，於台灣地區除持續在線上通路推出促銷及宣傳活動外，亦積極強化官方網站與社群粉絲團經營。其次，中國地區則透過集團授權領先中國生物科技以拓展美愛美品牌銷售業務，將有助於挹注集團中國地區授權金收入之貢獻。



展望 2018 年第三季，金麗 - KY 維持審慎樂觀看法。集團將持續以「品牌＋代工」雙管並進為核心經營策略，一方面根據自有品牌 G-Apple、e.t. 休閒鞋與其他品牌代工訂單代工比重，彈性調整產線安排，將有助於提升福建晉江廠生產基地產能利用率，另一方面第三季為美妝銷售旺季，台灣將陸續開發「MegustaMe 美愛美」旗下新系列產品，將美愛美面膜開發技術運用至中國市場，提升領先中國生物科技在中國美妝市場的運營實力，以期獲取更豐碩的授權金收入，進一步精進集團整體營運。





