中國面板廠要搶全球產業霸主地位 集團化統合勢在必行

光電協進會 (PIDA) 指出，中國大陸顯示器產業已成為全球產能和面積的領先者，但同時大陸面板產業也正面臨未來的挑戰，供過於求的問題並沒有消失，更因為面板廠林立、資源分散，束縛陸廠的競爭力，若要稱霸全球面板產業，集團化統合勢在必行。

PIDA 表示，目前有 12 家中國大陸公司與 5 家國外面板廠在大陸投資液晶和有機 EL 等面板工廠，其中，中國大陸面板投資企業包括京東方、天馬微、華星光電、中電熊貓、崑山國顯、微信諾、崑山龍騰光電、華佳彩、惠科光電、和輝光電、合利泰、柔宇光電等。

國外面板廠在中國投資設廠的則有三星、LG、友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW)、鴻海 (2317-TW) 等 5 家公司；PIDA 分析，中國大陸主要 5 家面板廠及發展策略，京東方規模最大，產品最齊全，主要鎖定大尺寸、高解析度，及小尺寸、可撓式發展。

華星光以大尺寸面板為主，兼容 LTPS 及 OLED，充分利用成品品牌優勢；天馬微以中小尺寸為主，屬專門用途的顯示器；中電熊貓為大尺寸，採 IGZO 技術，光學校準，銅製程；維信諾在生產 OLED 上經驗豐富，專注可撓式 AMOLED。

PIDA 認為，大陸面板產業也正面臨未來的挑戰，其中最重要的問題是面板廠過多，供過於求問題並沒有消失；中國大陸的面板廠正在各省興建，各地政府競相吸引面板廠投資。

PIDA 表示，地方政府積極支持遊說面板廠設廠，以發展地區的經濟與就業；目前 ，參與面板廠設廠的地點有，北京，上海，河北，廣東省，深圳市，湖北，江蘇，安徽，四川，重慶，陝西，內蒙古等。

PIDA 引述中國光學光電子行業協會秘書長梁新清今年 6 月在日本演講時的觀點，他認為，必須重視大陸面板廠到處林立的混亂狀況，可預見未來透過合併成為集團與統合，將是大陸面板廠未來走向。

梁新清指出，資源分散，就無法發揮競爭力，中國 5 家面板廠已開始展示差異化戰略，京東方是全中國最大面板廠，從大尺寸到小尺寸面板都有生產，華星光專注大尺寸面板，充分運用母公司品牌優勢；天馬微專注中小尺寸面板。

但他強調，中國大陸顯示器行業還沒有足夠的競爭力，促進集團化和整合優勢資源以提高競爭力相當重要；隨著個人電腦，電視，智慧手機市場的增長，顯示器產業不斷發展；但截至目前為止的促銷活動一直是日本、韓國和中國大陸的企業同時進行，而非只有中國大陸廠商。

梁新清認為，在中國大陸，由於面板廠到處林立，資源分散，各公司的競爭力都很弱，無法影響全球面板產業走向。

PIDA 指出，75 吋 8K 超大尺寸高畫質電視時代將來臨，中國大陸面板產業並不掩飾領先全球的野心，目前第 10 代生產線的投資正穩定成長，但面板廠因到處林立和資源分散的問題將使競爭力受到束縛，如果能夠克服這個部分，達到集團化整合資源， 中國大陸面板產業稱霸全球指日可待。