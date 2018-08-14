至上Q2每股賺1.08元 Q3還會更好 今年獲利可望締新猷

IC 通路商至上 (8112) 今年第二季繳出每股淨利 1.08 元成績單，優於預期，展望第三季，拜 OPPO 與 VIVO 拉貨強勁，加上伺服器客戶需求強勁，第三季營收與獲利都將更優於第二季，今年每股淨利 4 元起跳，可望挑戰年度獲利新高。至上第二季成績單，單季營收 382.12 億元、季增 23.74%，年增 23.23%，稅後獲利 4.35 億元、季增 36%、年增 22.55%，單季每股淨利 1.08 元，累計上半年營收 649.47 億元，稅後獲利 7.27 億元，每股淨利 1.95 元。



展望第三季，因 OPPO 與 VIVO 等新機持續鋪貨，對零組件需求日甚，加上記憶體量價穩健，同時伺服器用記憶體大客戶訂單再度放量，諸利多加持下，第三季營收將更優於第二季，而今年全年每股獲利 4 元起跳，全年獲利有望締造新高紀錄。