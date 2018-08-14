商店街止血 網家Q2每股虧損縮小至2.75元 將成立100%物流公司

網家 (8044) 第二季營收 78.38 億元，年增 14.3%，稅後淨損 3.23 億元，EPS-2.75 元；上半年營收 160.34 億元，年增 15.8%，創歷史新高，稅後淨損 7.95 億元，EPS-6.79 元。網家表示，子公司商店街個人賣場第二季平台交易金額持續增長，合併營業費用較去年同期增加 6.57 億元，然行銷費用收斂，並開始產生廣告收入，也使第二季虧損幅度縮小。商店街自 3 月開始調整運費門檻後，目前已將免運門檻提高為 399 元，一舉拉高成交金額，第二季成交金額達 150 億元，再創歷史新高。網家董事長詹宏志表示，商店街個人賣場第二季增加廣告收入，朝將市場規模轉化成收入的方向前進。



此外，詹宏志也提到，網購 B2C 的第二季營收增幅較去年同期增長達 16.4%，為開展全面在物流倉儲佈局的決心，下半年起隨著台中倉開始啟用和自有車隊上線運營，將持續維持全台唯一保證 24 小時到貨的購物服務。為此，網家董事會也通過網家速配股份有限公司投資建議提案，預計成立 100% 持有的物流運輸公司，提供電子商務的各式 B2B、B2C 和 B2B2C 物流業務內容。



網家指出，第二季網購營收著力於知名品牌會員日搶市，其中，手機通訊商品更因消費者選擇購買單機而帶動銷售成長高於預期，業績較去年同期成長近 150%；而 PChome24h 購物行動端持續優化展現成效，6 月行動端業績較去年同期增加 5 成，同時也推出旅遊新服務，初期先以販售機票為主，也接連帶動旅遊周邊商品買氣旺盛，戶外休閒用品業績長紅。



而網家也提到，旗下露天拍賣第二季開始，推出關鍵字廣告機器人代操服務，透過電商平台首創的 AI 廣告代操服務，促使關鍵字廣告再升級，結合大數據、AI 人工智慧、分眾推薦功能，帶動關鍵字廣告商品訂單成長 70%。

