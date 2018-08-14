美元部位匯兌收益建功 國碳科Q2毛利率飆上4成新高

第二季新台幣兌美元匯率均價由 3 月的 29.216 元，回貶到 6 月 30.08 元，國碳科 (4754) 防火塗料市場側重北美市場，持有美元部位 6-7 成之多，匯兌收益挹注，第二季毛利率攀升到 40.34%，較前一季大增 6.45 個百分點，稅後淨利 1900 萬元，季增率約 58%，每股稅後盈餘達 1.22 元，創下新高。國碳科為防火工程塗料廠供商，近兩年全年營收維持 4 億元水準，營收比重以防火塗料比重最高，占 52.55%，年產能約 1500 噸，其他依序為防火填塞材料 25.57%、防火工程占 18.58%、阻燃劑 2.55%，防火工程係以國內機場、捷運、台電、機關大樓等大型公共工程為主。



至於防火塗料、阻燃劑係以外銷市場為主，國碳科在鋼構防火塗料、電線電纜防火塗料以及一般防火塗料與國外供應商差異不大，故透過海外經銷商銷售，主要競爭對手為 Flame seal、NO-BURN、FF88、TPR2 等，目前為美國防火塗料領導品牌。



國內近幾年公共工程低迷，間接影響到防火工程需求，今年國內市場力求持平去年水準，至於美國、加拿大北美市場，國碳科則是針對貫穿式結構防火系統開拓市場。