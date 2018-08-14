黃金低點何在？分析師：市場正在觀望 但明年可望反彈

分析師們對頑強的金價感到困惑，週一 (13 日) 跌破每盎司 1200 美元。但 RBC 策略師表示，無論黃金跌到多低，前景仍有希望。

RBC Capital Markets 大宗商品策略師 Christopher Louney 週一表示，「貿易戰和土耳其的金融風暴推升了美元。而這種現象正在取代傳統避險觀念，我認為 1200 美元是一個基本合理的水平，只是比我們現在的價格略高一些。」

週一 (13 日) 美國交易時段金價跌至 1 年半低點，12 月 Comex 黃金期貨觸及 1198.90 美元的當日低點，然後成交於 1200.50 美元，當日下跌 1.52%。相比之下，美元指數反彈至 96.43，上漲 0.18%。

黃金日線走勢圖 (近一年以來表現)

Louney 表示，金價一直在 1200 美元的水平上掙扎，短期內可能會出現更多的壓力，因為美元自 4 月以來一直處於主導地位。

他解釋，「現在市場出現強勢美元、股市持續上揚、升息循環。這三件事，特別是美元，正是現在壓迫黃金的最主要原因。」

那麼，每個人心中的問題是金價能走到多低？對此，Louney 表示，只有時間會證明，因為市場目前正在尋找能夠推動黃金走高的催化劑。

跌破每盎司 1200 美元令許多分析師感到意外，這意味著他們可能會開始下調金價預測。Capital Economics 就是其中之一，將黃金的年底目標價從 1300 美元下調至 1200 美元。

Louney 補充表示，「很難確定下行的底部何在。如果你幾個月前問我，我會說是 1200 美元。我們現在處於緩步著陸期，直到黃金能夠在 1200 美元以下某處止跌。」

但是，隨著秋季臨近，對於那些看多黃金的人來說有好消息，Louney 預計到年底時金價將重回每盎司 1300 美元以上。

他說，「我不認為金價的走勢今年已經結束，只是現在短期內肯定會有一些痛苦發生。」「但是，我確實認為在進入 2019 年時，有可能超過 1300 美元，至少是朝此價位邁進。問題只是在於如何以及何時到達那裡。」

Louney 指出，也就是說要尋找合適的驅動因素，「當催化劑到來時，就會讓我們達到這一點。這種催化劑可能是人們真正重回這個安全避風港的環境。」

一個非常確定的跡像是商品期貨交易委員會 (CFTC) 最新統計數據中披露的淨空頭部位。

Louney 指出，「創歷史的淨空單部位資金水平是讓黃金一旦受到催化劑啟動就會走高的主要原因。」

根據 CFTC 的報告，本週資金經理人的黃金期貨淨空單部位增加至 66116 份合約，而前一周為 42528 份。增加的大部分部位來自持續的全新拋售，總空單部位增加了 18857 份。多頭部位則因清倉，減少了 4731 份合約。