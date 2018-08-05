黃金市場已超賣 通膨增溫 扭轉金價頹勢要靠投機行情

美國十年債殖利率再度突破 3%、黃金 ETF 資金流出壓力不減，黃金市場這周持續盤弱，到底金價何去何從？元大標普高盛黃金 ER 基金經理人潘昶安表示，黃金市場已呈超賣情況，且通膨有加速跡象，不過，金價仍無起色，短線頹勢需要仰賴投機行情來扭轉，但中長期展望依舊樂觀，目前低點反而是買點浮現。

代表紐約黃金期貨報酬變化的標普高盛黃金 ER 指數，當週價格相較於前週收盤價下跌 1.23%，黃金期貨 12 月合約以 1220.1 美元作收。

潘昶安指出，美元指數自 7 月以來已轉為橫盤整理，但黃金仍難掩頹勢，究其原因可能出在黃金 ETF 停損賣壓仍未止歇，以及對於黃金避險功能不彰的失望性賣壓所致。

潘昶安表示，不過，就較為投機的期貨市場來看，根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）公布的最新留倉數據顯示，管理資金於 7/24 留倉淨空單 27156 口，創歷史新高。

潘昶安進一步說明，由於多數法人如基金以做多為主，留倉淨空單的情況難得一見，自 2006 年公布數據以來，僅於 2015 年 7 月及 12 月曾二度出現淨空單情況，而且隨後 2 個月內，金價分別出現 10%~20% 的反彈，顯示留倉淨空單隱含市場已過度超賣之現象，只要有一些誘因出現即可能引發投機性軋空行情。黃金短線頹勢需要仰賴投機行情來扭轉，但是中長期走勢遲早得回歸基本面。

此外，潘昶安表示，一般而言，油價年增率達 20% 以上時，隨後的消費者物價指數年增率通常會明顯上揚或位於高檔。因此，2018 上半年西德州原油均價較去年同期上漲 31.3%，7 月份年增率更是突破 50%，以歷史經驗判斷，油價上漲通常領先通膨 1-6 個月不等，物價加速上揚的情況在今年第 2 季末已初步顯現，近來殖利率自低檔逐步墊高亦可印證債券市場已感受到通膨加速的氛圍。

潘昶安提醒，但是利率能否持續每季調升的變數則相對較多，OECD 領先指標年增率下滑，且跌破長期平均，似乎預告景氣由高峰趨緩的可能，貿易戰亦將加速景氣下滑風險，政治面也不樂見持續升息。因此，實質利率（名目利率－通貨膨長率）下行的可能性高於上揚，這些都是黃金中長期趨勢可望中性偏多的原因，短期乖離擴大蘊含乖離修正的獲利空間。

潘昶安表示，黃金短線雖仍無明顯起色，但市場已呈超賣情況，且中長期展望依舊樂觀，目前的低點反而提供投資人更佳買點，建議採分批佈局方式以規避短線混沌局勢。