〈海底撈赴港IPO〉今年開220家店真的很缺錢 海底撈確定赴港撈金

大陸連鎖火鍋店海底撈昨 (17) 日向港交所遞件申請上市，這家年營收超過人民幣百億的餐飲企業真的「不缺錢」嗎？

《北京商報》梳理發現，海底撈近幾年加速擴張，甚至拋出 2018 年開 220 家店的大計劃，在此背景下，海底撈確實需要融資，以降低財務風險。

據海底撈招股說明書顯示，海底撈近 3 年營收持續上漲，由 2015 年的人民幣 57.57 億元增至 2017 年的人民幣 106.37 億元，成為大陸首家營收超過人民幣百億的餐飲企業。

不過，在長達 30 頁的風險因素羅列中，海底撈認為風險主要存在於食品安全、餐廳店長人才庫和供應鏈管理 3 方面。同時，公司也可能面臨無法順利開業新餐廳以及盈利的風險。

2015 年、2016 年和 2017 年 3 年，海底撈分別開設了 36 家、32 家和 98 家新餐廳，2018 年開店計畫提升到 180-220 家，並且計畫在海外和中國三線城市開闢新市場。海底撈表示，除了成本和風險外，不能保證這些市場對餐廳有充足需求，因此新餐廳業績未必理想。

年初至今，海底撈今年 180-220 家的展店計畫已完成 4 成左右，有 84 家簽署了租約。海底撈認為，已佈局的一二線城市仍有巨大潛力。同時，公司還計畫在三線及以下城市翻桌率高、等位時間長的餐廳旁增設新店，進一步拓展發展空間。

事實上，海底撈登陸資本市場腳步一直沒停過。2016 年 7 月，海底火鍋底的獨家供應商頣海國際 (1579-HK) 在港交所獨立上市。2017 年 4 月，海底撈透過旗下平台投資的 U 鼎冒菜掛牌新三板，該公司實際控制人張碩軼是海底撈上海片區經理。

業內人士認為，從頣海國際到 U 鼎冒菜，對海底撈來說，誰上市只是策略問題，融到的資金都是自家的，這種做法對餐企來說較為明智，並且分拆上市比海底撈整體上市更能滿足資本市對於公司業績增長的要求。

不過也業內專家坦言，中國餐飲市場是大行業、小企業，普遍體量小使得餐飲企業上市往往不受重視。再加上很多餐飲企業在稅收、員工待遇等方面存在不規範問題，又面臨食品安全風險，導致餐企上市難長期存在。

資料顯示，截至 2017 年底，全國餐飲門店有 578 萬個，其中火鍋餐飲網點合計 29.7 萬家。近 2 年，火鍋餐飲一直保持著 2 位數增長，資料公司沙利文預計，到 2020 年中國火鍋市場規模可達人民幣 5774 億元。

2014 年底，已有呷哺呷哺 (0520-HK) 率先完成上市。上市後的呷哺呷哺營收快速增長，2017 年達到人民幣 36.64 億元，年增 32.8%。

中國食品 (0506-HK) 產業研究員朱丹蓬表示，從頤海國際的試水到 U 鼎冒菜登陸新三板，海底撈的上市計畫籌備已久。依託餐飲市場的爆發以及國內外市場的佈局，上市將會對海底撈的資金鏈、品牌、產業鏈等各方面產生強有力的支撐。但作為餐飲企業，食品安全是企業發展的根本，海底撈未來仍需要持續完善和保證品質內控體系。

朱丹蓬說：「大的企業市場的格局和佈局不一樣，越大的企業反而越缺錢。」