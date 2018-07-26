台聚、華夏、亞聚同步除權息 高油價撐腰 股價維持紅盤

台聚集團旗下台聚 (1304)、華夏(1305)、亞聚(1308) 三檔個股於今 (26) 日同步除權息，油價維持高檔，尚無反轉跡象，除權息首日三檔個股均維持上漲格局，亞聚走高到 17 元，漲幅達 2.4%，優於台聚 1.48%，華夏 0.7%。亞聚擁有 4 條高壓釜式產線，主要產品 EVA(聚乙烯醋酸乙烯酯)/LDPE(低密度聚乙烯)，年產能約 15 萬噸，去年 LDPE 銷售量為 7.9 萬噸、EVA 銷售量為 5.4 萬噸，合計銷售量為 13.3 萬噸，亞洲有新產能投產，低價競銷，以及原料乙烯報價居高不下，落在 1300-1400 美元之間，第一季毛利率降至 5.87%，較前一季減少 3.75 個百分點，較去年同期減少 9.2 個百分點，單季稅後淨利 8274 萬元，每股盈餘 0.16 元。



亞聚今日除權息，每股配發 0.2 元現金股息、0.7 元股票股利，合計股利 0.9 元，除權息參考價 16.58 元，股價走高 17 元，第二季營收為 16.33 億元，季增率 23%，惟乙烯成本仍偏高，第二季營運與前一季持平。



台聚去年 PE/EVA 總銷售量達 26.1 萬噸，創下歷史新高，不過乙烯成本上漲，壓抑到產品利差，全年生產量將達 24.9 萬噸，並鎖定利潤較佳熱熔級、太陽能級 EVA，以及客製 PE 等產品來轉嫁成本，台聚今日除權息，每股配發 0.3 元現金股息、0.2 元股票股利，合計股利 0.5 元，除權息參考價 13.48 元。



華夏今年營運目標追求 VCM(氯乙烯單體)、PVC(聚氯乙烯) 產能極大化，年產能分別 45 萬、40 萬噸，印度 DCW 年產能 12.8 萬 PVC 工廠因 VCM(氯乙烯單體) 短缺問題進行年度歲修，產能減少下，支撐 PVC 第二季報價維持 900 美元之上，華夏每股配發 1.5 元現金股息、0.3 元股票股利，合計股利 1.8 元，係為三檔個股當中權息值最高者，除權息參考價 28.05 元。

