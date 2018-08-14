台股盤後─量縮收復10800點 仍充斥觀望氣氛 傳產股成部分資金避風港

在日韓股反彈的帶動下，台股加權指數今 (14) 日並未延續昨 (13) 日的殺盤恐慌情緒，盤中逐漸墊高，終場上漲 75.31 點至 10824.23 點，幾乎是收在全日最高點，但量能較昨日縮減至 1356 億元，法人認為，價漲量縮顯示觀望氣氛濃厚，由於目前土耳其風暴尚未完全解除，短線警覺意識仍充斥在市場中。

盤面上可看到今日有部分資金轉進傳產股，水泥、鋼鐵和塑化等買盤興起，其中，就個股來看，大成鋼、國喬、中和漲停；中鴻、華夏、台達化和嘉泥均漲超過半根停板。

台泥、亞泥分別漲近 3%、5%；統一大漲近 4%；中石化和台苯漲 4% 上下；世紀鋼、新鋼、中鋼、彰源和中鋼構漲逾 2%。

電子股方面，人氣最熱絡的是被動元件股跌深反彈，國巨大漲超過 6%，帶動信昌電飆升 8%、蜜望實續漲 6%，禾伸堂漲近半根停板，而華新科漲逾 3%。

同時，大毅、九豪漲超過 8%，智寶漲 6%、鈺邦、鈞寶、堡達和雷科漲超過半根停板。

砷化鎵族群也表現不俗，隨著穩懋再度回穩，宏捷科飆升 7%，聯亞漲 4%，全新漲 2.5%。

而第 2 季獲利數字並不受高油價明顯衝擊的散裝航商，再次見買盤積極進場，裕民、台航漲逾 4%，中航、正德漲 3% 左右，四維航和新興漲 1% 左右。

不過，就整體盤勢來看，法人認為，土耳其貨幣重挫造成全球性金融恐慌的因素並未完全解除，加上美中貿易情勢持續緊張，不排除系統性風險仍可能再次升溫。

從匯市來看，今日新台幣呈現量縮狹幅整理的態勢，顯示資金面也處在觀望中。

目前加權指數上檔有季線和半年線反壓，上方套牢壓力不少，再加上族群輪動速度相當快，在多數投資人謹慎觀望的情況下，選股難度高，預料台股仍處於弱勢震盪走勢。