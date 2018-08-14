MSCI台股權重二降一持平 個股權重新光金調升最多 日月光遭調降

MSCI 公布最新一季度的調整，雖然台股成分股在全球標準指數、全球小型指數都沒有新增和刪除的個股，不過台股在本次 MSCI 調整權重中，在「MSCI 全球新興市場指數」權重由 11.79% 下調至 11.71%，調降幅度為 0.08%，「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 13.50% 下調至 13.39%，調降幅度為 0.11%，在「MSCI 全球市場指數」權重由持平為 1.35%。最新權重將在 8 月 31 日收盤生效。MSCI 台灣指數成份股方面，本次成分股無新增刪除，指數成分股將維持 89 檔，並有 16 檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多的成分股為新光金 (2888)，其權重為 0.51%，調升 0.02%，權重調降最多的成分股為日月光投控 (3711)，權重為 1.27%，調降 0.01%。



元大摩臺基金經理人林良一表示，本次 MSCI 季度調整，以「MSCI 全球新興市場指數」觀察，本次調整受中國 A 股入摩，納入權重約 0.37% 影響，各國家權重除中國外幾乎全面下調，此次權重調升最多國家為中國，權重增加了 0.37%；而本次權重調降最高之國家為台灣，權重被下調 0.08%。本次台灣亦受中國 A 股入摩的資金排擠影響，使得台灣在「MSCI 全球新興市場指數」的權重由原先的 11.79% 下降至 11.71%。



林良一分析，MSCI 在 8 月份的調整為例行性季度調整，若排除 A 股入摩的影響，實質調整幅度不大，雖中國在 MSCI 中權重逐步調升，但國際資金早已分批布局，對台股衝擊有限。相對於 MSCI 調整產生資金挪移的影響，當前景氣基本面放緩、美國對各國發動貿易戰，近期美國擴大制裁國家範圍對金融市場的影響效應更甚。尤其土耳其匯率的崩跌走勢引發投資人對該國金融局勢和歐洲銀行業曝險的擔憂，進而拖累歐洲金融體系的穩定，避險情緒的升溫催化美元漲勢，使得非美貨幣承壓，新興股市大跌。而台灣擁經常帳占 GDP 比重高居亞股之冠及高外匯存底兩大條件，可有效緩和國際資金撤出對台股的影響。雖然短期受國際悲觀氛圍影響陷入動盪格局，但台股中長線多頭格局仍未被破壞，待市場修正投資價值重新浮現後，台股後市仍有發展空間。