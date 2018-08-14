金像電本土唯一量產100G SWITCH用板廠商 Q2順利虧轉盈 Q3會更好

受惠於網通需求穩健成長，金像電 (2368) 第二季順利虧轉盈，單季繳出每股獲利 0.18 元的成績單，而下半年營運也會明顯優於上半年；另外值得注意的是，金像電是目前台灣所有 PCB 廠中，唯一真正大量產 100G SWITCH 用板的廠商。金像電目前營運主要分為三個區塊，包括網通伺服器、NB 與 PC，以及 HDI，網通伺服器領域年初至今訂單持續強勁，也是金像電主要獲利來源，NB 產線需求則是穩健加溫，至於 HDI 則在公司勵精圖治後，情況會逐漸好轉。



而公司今年第二季順利虧轉盈，繳出每股淨利 0.18 元，預計第三季會更好，今年全年獲利無虞；進入 2019 年則因整頓績效顯現，營運表現將會有更顯著的起色。