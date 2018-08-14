統計局：7月日均發電206.5億千瓦時 創歷史新高

據統計局網站14日消息，7月份，全國平均氣溫較常年同期偏高1℃，甘肅、湖北、吉林、遼寧、山東等地多發極端高溫天氣。受工業用電需求旺盛和持續高溫影響，發電量迅速攀升，7月份發電6400.2億千瓦時，同比增長5.7%;日均發電206.5億千瓦時，比上月增加21.5億千瓦時，創歷史新高。1-7月份，發電量同比增長7.8%，比去年同期加快1.0個百分點。

火電增速有所回落。7月份，火電同比增長4.3%，增速比上月回落2.0個百分點。水電增速明顯加快。7月份，全國平均降水量133.8毫米，比去年同期多18.9%。多地來水增加，水電同比增長6.0%，增速比上月加快2.3個百分點。

此外，7月份，風電增速加快，核電、太陽能發電增速回落。其中，因主要風電地區風況較好，風電增速比上月加快13.3個百分點，同比增長24.7%;核電因上月同期存在機組檢修，增速較高，本月回落5.1個百分點，同比增長14.2%;太陽能發電同比增長10.9%，比上月回落10.2個百分點。

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