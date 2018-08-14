【西證國際】盤勢分析

◆ 宏觀焦點

美國股市週一下跌，因土耳其貨幣里拉繼續貶值引發擔憂，對金融股的沖擊也最大。道瓊斯指數下跌 0.5% 至 25,188 點；標準普爾指數下跌 0.4% 至 2,822 點；納斯達克指數下跌 0.2% 至 7,820 點。

油價週一下跌，因有傳聞指庫欣原油庫存增加，及 OPEC 下調 2019 年市場對其原油的需求預測，紐約 9 月期油下跌 0.6% 至每桶 67.20 美元。金價下跌，因投資者選擇美元而非黃金作為避險工具，紐約 12 月期金下跌 1.6% 至每盎司 1,198.9 美元。

香港和內地股市週一下跌。中國司法部收緊民辦學校監管，教育股急挫，新高教（2001.HK） 及睿見教育（6068.HK）股價分別下跌 32.5% 及 39.8%；物業管理股也受壓。個股方面，中國生物製藥（1177.HK）及申洲國際（2313.HK）獲納入恒指成分股，股價分別上升 4.1% 及 2.0%。天虹紡織（2678.HK）中期股東應佔溢利按年減少 6.6%，股價下跌 6.1%；中國利郎（1234.HK）上半年收入及淨利潤分別按年增加及 26.5% 及 25.9% 且增派股息，但股價下跌 5.6%。恒生指數下跌 1.5% 至 27,937 點，國企指數下跌 1.6% 至 10,767 點，香港股市成交金額減少 1.5% 至 834 億港元。上證綜合指數下跌 0.3% 至 2,786 點，滬深兩市成交金額增加 5.8% 至人民幣 3,042 億元。

◆ 行業及公司新聞

◇ 亞洲水泥（743.HK）公布 2018 年上半年業績，收益人民幣 49.5 億元，同比上升 47.2%，受惠於毛利率按年大增 18.3 個百分點至 36.7%，股東應佔溢利同比增加 10.7 倍至人民幣 9.6 億元。

◇ 閱文集團（772.HK）公布 2018 年上半年業績，收入人民幣 22.8 億元，按年上升 18.6%，毛利率同比改善 2.4 個百分點至 52.4%，其他收益淨額按年增加人民幣 9,734 萬元，加上一般及行政開支僅同比增長 3.5%，股東應佔溢利錄得人民幣 5.1 億元，按年增長 1.4 倍。由於騰訊產品自營渠道 MAU 輕微下降及新渠道下的新用戶轉化為付費用戶存在時間差，公司總體 MAU 雖同比上升但 MPU 下滑。另外，公司宣布向 TencentMobility 及其他第三方收購新麗傳媒 100% 股份，總代價約人民幣 155 億元（相當於 41.1 倍 2017 年市盈率，2018 年參考純利為人民幣 5.0 億元），包括現金人民幣 51.1 億元及發行最多 1.5 億股代價股份，每股 80 港元（較最後收盤價溢價 19.4%）；新麗傳媒主要從事電視劇、網絡劇及電影的製作和發行。

◇ IGG（799.HK）昨天回購 110 萬股，相當於現有股本 0.084%，累計購回但尚未註銷之股份為 0.349%。

◇ 利福國際（1212.HK）昨天中午公布 2018 年上半年業績，收盤後舉行業績發布會。公司預計下半年香港零售市場難以達到上半年增速，或錄得同比高單位數或低雙位數增長；公司於 7 月份同店銷售增速放緩至單位數增長，但 8 月份已恢復至雙位數增速。公司表示可能考慮回購股份，且預計分紅比率約為核心利潤的 65%-70%。

◇ 舜宇光學（2382.HK）公布 2018 年上半年業績，收入人民幣 120 億元，按年上升 19.4%，然而，由於毛利率下降、錄得外匯虧損、及融資成本大幅上升，股東應佔溢利僅同比微升 1.8% 至人民幣 11.8 億元，遠低於市場預期超過 20%。

◇ 金山軟件（3888.HK）發布盈利預警，此前公司預計下半年營運溢利將環比好轉。然而，由於新手遊《雲裳羽衣》迄今表現差於預期、《劍網 3》推出時間延遲至 2019 年初、推廣內容分發網路業務推廣競爭激烈、及辦公軟件業務研發上的投入，公司現預計 2018 年第三季甚至全年將錄得虧損，但期待 2019 年表現有所改善。

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)