陸電動車巨頭蔚來汽車 計劃赴美IPO 融資18億美元

中國高級電動車公司蔚來汽車 (Nio) 於週一 (14 日) 宣布將在美國進行 IPO，預計將在紐約證交所掛牌，承銷商為摩根士丹利、高盛和摩根大通。此次融資預估將達 18 億美元。

蔚來成立於 2014 年，總部設在上海。擁有超過 6,200 名員工，有超過 500 名員工在聖荷西辦公室。投資者包括百度 (BIDU-US)、聯想 (0992-HK) 和紅杉資本。該公司致力於成為中國高級電動車市場的先驅。

今年上半年，蔚來營收約 700 萬美元，淨虧損 5.03 億美元，幾乎所有的收入都來自汽車銷售。不過該公司表示，今年 6 月開始推出首款電動車 ES8，並在 7 月份銷售了 481 輛 ES8 汽車，目前更有超過 17,000 輛電動汽車的預訂。該公司並計劃在明年推出低成本 SUV ES6，隨後幾年推出更多車型。而這些汽車皆配有騰訊 (0700-HK) 的音樂串流以及京東 (JD-US) 的快遞服務。

目前，該公司僅計劃僅在中國地區銷售。中國是世界上最大的乘車市場。 據 Frost&Sullivan 的數據顯示，到 2022 年，電池驅動的電動車在中國的銷量年增率預計將達到 40% 以上。

與特斯拉 (TSLA-US) 相同，蔚來也專攻高級電動車的市場，對於特斯拉等汽車製造商來說，蔚來將是市場上的新競爭對手。

風險方面來看，該公司表示，政府政策的轉變，以及近期美中貿易戰皆可能帶來一定的損失風險。

另一方面，近期自動駕駛技術發展也可能會帶來問題，例如先前特斯拉的自動駕駛導致的死亡事故。蔚來表示:「如果未來發生與我們的自動駕駛系統相關的事故，我們必須擔起責任，也將面對政府審查和更進一步監管。」