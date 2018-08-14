藍天旗下百腦匯轉型再上 新零售＋售樓力拚貢獻度回升

藍天 (2362) 旗下中國大陸 IT 大賣場百腦匯 (BuyNow) 轉型再突破，自從上海徐匯旗艦店整改力拚新零售之後，如今效益逐漸浮現，貢獻度也可望回升。此外，今年首季啟動售樓，武漢百腦匯售樓利益進帳新台幣 7.8 億元，目前寫字樓銷售已近七成，本年度隨交屋進度仍會有售樓收入認列，目標將於今、明兩年分別認列售樓收入，增加業績動能；該公司上半年中國通路事業貢獻營收 5.9 億人民幣，較去年同期成長 17%。



藍天指出，百腦匯近年持續調整商場結構，過去主要客層逾七成是男性，為了改變這種消費族群，百腦匯 4.0 更積極引進餐飲、兒童親子益智遊戲玩具，同時引進高檔美髮沙龍及精品咖啡等不同於 IT 的業種進駐，商場內氛圍呈現更多面貌，使得女性消費者增加急速。



再加上中國消費者「新零售」的消費習慣，逐漸習慣以線上服務、線下體驗以及現代物流深度融合的消費方式，以享受全面性的購物體驗與服務，百腦匯更成立新零售中心，積極與阿里巴巴旗下的天貓與京東談合作模式，擴大顧客族群，實現人流即金流的經營價值。