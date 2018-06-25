藍天中國流通事業營運飆 百腦匯4.0整改績效浮現 股價波段漲近三成

藍天 (2362) 旗下中國 IT 大賣場百腦匯 (Buynow) 整改績效逐漸顯現，並導入次品牌樂之。董事長許崑泰股東會指出，百腦匯推動 BuyNow4.0，結合科技、智能、時尚、創意、體驗與樂趣的實體商場，搭配售樓利益，去年整體收入已回升。展望未來，近兩年將持續會有售樓利益進帳，以挹注中國商場轉型需要，整體中國區營收不會因為積極轉型受到影響。至於持股逾三成的群光廣場百貨，去年底在西安據點加入營運之後，貢獻營收 39.9 億元人民幣，年增率 14%，今年透過群百廣場拉動百腦匯商場所成立的群光匯，將成為藍天中國流通事業新契機。因此，集團後續營運展望審慎樂觀。



藍天今年以來股價也反應集團業績回升氣勢，在突破 30 元大關之後，最高來到 36.65 元價位，波段漲幅達 28%，週一 (25 日) 股價受大盤影響小跌 0.43% 或 0.15 元，收 34.75 元。



該公司去年 EPS 為 1.12 元，優於前一年的 0.92 元，將以資本公積配發 0.8 元現金股利，週一訂定除息交易日為 7/9。展望今年營運，該公司去年筆電業務表現未如預期，年出貨量 127 萬台，今年將回升到逾 150 萬台，並走發展高階利基市場，包括中國電競筆電代工。



此外，旗下百腦匯近年轉型整改，加入了餐飲、電競以及樂之智能商場的副品牌，目前營業中的百腦匯 IT 商場共有 20 家，樂之則有 4 家，擴展迅速，對藍天集團的挹注逐漸擴大。