離岸人民幣再破6.9大關 渣打：若隨市場趨勢 人行就不會出手阻貶

離岸人民幣今 (14) 日凌晨再跌破 6.9 大關，在岸人民幣同樣貶破 6.89 關卡。不過渣打銀行認為，[人民幣暴跌最黑暗的階段已過，這波跌勢是受全球金融影響所致，只要接下來跌勢是跟隨市場趨勢或整體美元走勢，中國官方就不太可能進場干預。

隨著市場大跌，昨 (13) 日不論在岸與離岸市場跌幅皆相當驚人，今 (14) 凌晨兩點做又，離岸人民幣再度貶破 6.9 大關，最低下探 6.9040。在岸人民幣跌勢同樣不遑多讓，昨日夜盤收跌 430 點，收報 6.8912。

離岸人民幣最新走勢 (圖自新浪財經)

不過渣打銀行大中華區宏觀交易主管馮思果認為，即便土耳其危機在全球市場掀起波瀾，引發的新興市場拋售潮對人民幣將有一定的傳染效應。不過他強調，只要人民幣的貶值幅度和其他貨幣下跌一致，中國官員就不會太擔心。

馮思果表示，目前離岸客戶傾向於保守的期權結構，再向下空間有限。至於在岸客戶比較關心資本外流一事，不過目前還沒發生。他表示，近期人民幣走跌的原因是受市場情緒惡化影響，加上中美貨幣政策分歧、中國經濟成長趨緩以及公司海外股息支付等季節性因素。

他預計美元進一步上漲空間有限，並預估投資人差不多已看到 A 股的底部。馮思果更強調，若接下來美元走弱，將是人民幣拉回的大好機會，屆時漲勢會像近期跌勢一樣強勁。